Экономика

Весть (Калужская область)Весть (Калужская область)Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».
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Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

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Подорожание лекарств в России эксперты считают следствием конкуренции

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Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

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Наценки аптек выросли впервые за четыре года

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Российские аптеки взялись за цены на лекарства

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Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40
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Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
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Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
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Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Собчак прокомментировала обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

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Полковник ВСУ пообещал показать Европе «грозную силу» украинской армии

«Если стратегия изменится и Генштаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия — грозная сила, способная завершить эту войну», — объяснил Марченко.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Кино

Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует в апреле

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Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
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Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
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В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

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Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

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Политика

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

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