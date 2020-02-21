Экономика

ИзвестияИзвестияНаценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».
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Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

«Известия»: наценки на лекарства в российских аптеках выросли до 24,6% в 2019 году

ТАССвчера в 22:45

DSM Group: в России выросли наценки на лекарства впервые с 2016

REGNUMвчера в 21:10

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известиявчера в 17:40

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звездавчера в 19:17

Наценки на лекарства за год увеличились на четверть

URA.Ruвчера в 17:38

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русскомвчера в 17:08

Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Телеканал 360°вчера в 19:26
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Спорт

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RT на русском вчера в 09:16
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

ТАСС вчера в 09:10
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Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
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Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с территории столицы Йемена, города Сана, в направлении королевства.
ТАСС вчера в 20:21
Шоу-бизнес

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В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей 19 февраля в 04:42
Общество

Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса

16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.
Известия 02:54
Здоровье

О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Аргументы недели 00:41
Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
ТАСС 02:26
Политика

Путин обвинил бывшие власти Украины в желании «сохранить награбленное»

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшее руководство Украины стремилось «сохранить то, что награблено» в то время, когда находилось у власти.
РБК 02:16
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
РИА Новости вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие

Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»

Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
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Политика

В Евросоюзе спорят о бюджете на семь лет

В четверг лидеры Евросоюза собрались на экстренном саммите в Брюсселе, чтобы прийти к согласию о бюджете организации на 2021–2027 годы.
Независимая газета вчера в 11:59
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

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Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Политика

Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию

Есть мнение, что в ситуации с коронавирусной паникой на Украине мы видим клинически чистый пример общества, с которого содрали экзоскелет цивилизации.
РИА Новости 03:15
Авто

Subaru отзывает в РФ кроссоверы Forester

Новые автомобили вчера в 09:07
Политика

Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
RT на русском 03:13
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
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Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

ToDay News Ufa 00:22
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 февраля в 07:21
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
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Зрителей «Россия 24» удивила бегущая строка на канале

Зрители федерального телеканала "Россия 24" накануне заметили странные сообщения в бегущей строке.
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Шоу-бизнес

У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии

Как сообщает ToDay News Ufa, британская актриса Джули Уолтерс долго скрывала свой диагноз от поклонников.
ToDay News Ufa вчера в 10:05
Политика

Владимир Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев

«Россию и Украину растаскивают, чтобы их сотрудничество не создавало конкуренцию другим», — заявил Путин в интервью ТАСС.
Говорит Москва 01:57
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Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту падения самолета Ан-2 в Магадане, сообщил ТАСС в четверг представитель ведомства.
ТАСС 19 февраля в 20:37
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
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