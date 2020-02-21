Экономика

ИзвестияИзвестияНаценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».
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Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звездавчера в 19:17

DSM Group: в России выросли наценки на лекарства впервые с 2016

REGNUMвчера в 21:10

Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Телеканал 360°вчера в 19:26

«Известия»: наценки на лекарства в российских аптеках выросли до 24,6% в 2019 году

ТАССвчера в 22:45

Наценки на лекарства за год увеличились на четверть

URA.Ruвчера в 17:38

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русскомвчера в 17:08

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известиявчера в 17:40
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Экономика

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Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер предположил, что россиянин Александр Большунов мог выиграть в масс-старте в рамках четвертого этапа «Ски Тур» благодаря нечестным действиям.
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Общество

Transparency оценила стоимость авиаперелетов министров

В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров.
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Роспотребнадзор заявил о «рискованной ситуации» в связи с тем, что резистентность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) растет ко всем классам препаратов.
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Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
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Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
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Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

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Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

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Турция заявила о гибели своих военных в Сирии

Министерство обороны Турции заявило, что в ходе авиаударов в провинции Идлиб погибли двое военных, еще пятеро получили ранения.
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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 13:23
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