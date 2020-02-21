Экономика
ФинмаркетНаценки аптек выросли впервые с 2016 года
Средняя взвешенная цена за пачку приобретаемого лекарства в декабре составила 220 рублей, на 10,8% превысив аналогичный показатель 2018 года. Поэтому в денежном выражении продажи препаратов в 2019-м выросли на 3%, впервые превысив 1 трлн рублей.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известия20 февраля в 16:01
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