Экономика

ФинмаркетФинмаркетНаценки аптек выросли впервые с 2016 года

Средняя взвешенная цена за пачку приобретаемого лекарства в декабре составила 220 рублей, на 10,8% превысив аналогичный показатель 2018 года. Поэтому в денежном выражении продажи препаратов в 2019-м выросли на 3%, впервые превысив 1 трлн рублей.
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с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

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Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Финмаркет22 февраля в 09:24

Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 10,4%

ТАСС21 февраля в 09:39

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40

Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Телеканал 360°20 февраля в 19:26

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Lenta.ru21 февраля в 02:07
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РИА Новости 03:10
Политика

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что правительство перекроет на две недели границу Ираном из-за распространения коронавируса в этой стой стране.
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Общество

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Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Политика

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Бывший посол предположил, что Путин очень хочет пригласить Дональда Трампа в Москву, и это является одной из главных целей проведения торжественных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
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Toyota стала автомобилем мечты у россиян

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