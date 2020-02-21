Экономика
ИзвестияНаценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известия20 февраля в 16:01
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«Известия»: наценки на лекарства в российских аптеках выросли до 24,6% в 2019 году
ТАСС20 февраля в 22:45
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