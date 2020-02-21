По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Армия и оружие Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Политика Белый дом попросил составить списки противников Трампа Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском Ранее 21 февраля в Новосибирской области произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Религия Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу 22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Политика Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.