Экономика

ИзвестияИзвестияНаценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты. С аналитическими данными компании DSM Group ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Наценки на лекарства за год увеличились на четверть

URA.Ru20 февраля в 17:38

DSM Group: в России выросли наценки на лекарства впервые с 2016

REGNUM20 февраля в 21:10

Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Телеканал 360°20 февраля в 19:26

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

«Известия»: наценки на лекарства в российских аптеках выросли до 24,6% в 2019 году

ТАСС20 февраля в 22:45

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40
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Происшествия

Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 00:19
Происшествия

В Красноярске погиб один из пострадавших при пожаре в жилом доме

РБК 00:18
Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
RT на русском 00:12
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 17:45
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия вчера в 15:10
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Политика

Посольство: МИД КНР оказал содействие в эвакуации граждан РФ из Уханя

Сотрудники посольства РФ, участвовавшие в эвакуации российских граждан из города Ухань, рассказали, что внешнеполитическое ведомство Китая оказало все необходимое содействие для организации операции.
РЕН ТВ 00:26
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Технологии

The New York Times (США): как сформировать здоровые привычки (The New York Times)

Специалисты по поведению человека, изучающие формирование привычек, утверждают, что многие из нас пытаются создать здоровые привычки, но действуют неправильно.
ИноСМИ 20 февраля в 03:43
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
РИА Новости вчера в 17:38
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
REGNUM 00:15
Гаджеты

Продажи смартфонов с 5G могут превысить 199 млн единиц в 2020 году

К 2020 году масштабные продажи смартфонов с сетью 5G составят 199 миллионов по всей планете, или 15% от всех поставок таких гаджетов.
OAnews 00:29
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Ранее 21 февраля в Новосибирской области произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия вчера в 13:27
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Космос

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Известия вчера в 23:33
Хоккей

Панарин набрал 400-е очко в НХЛ и 80-е в нынешнем сезоне

ProstoProSport вчера в 23:44
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета вчера в 16:34
Культура

Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане

Партнерство Банка с Государственной Третьяковской галереей стало настоящим подарком для нас и наших клиентов.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 12:00
Единоборства

Тайсон Фьюри оказался тяжелее Деонтея Уайлдера на 19,4 кг

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:53
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru вчера в 08:06
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Армия и оружие

ВС Франции отчитались по операциям в Мали

Красная весна 19 февраля в 07:55
Политика

Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
РИА Новости вчера в 13:58
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Коммерсантъ вчера в 03:38
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