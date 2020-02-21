Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНаценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.
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с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

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Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Финмаркет22 февраля в 09:24

Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 10,4%

ТАСС21 февраля в 09:39

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40

Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Телеканал 360°20 февраля в 19:26

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Lenta.ru21 февраля в 02:07
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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Граждан Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
BFM.ru 22 февраля в 01:17
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Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС.
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Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
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Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 05:32
Общество

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Весной прошлого года Electronic Arts отменила запланированное к выходу ответвление своей популярной серии Star Wars: Battlefront, то есть это уже третья игра во вселенной «Звёздных войн», которую издатель отменил с 2017 года.
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Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
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Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
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Наука

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Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
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Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах.
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В Финляндии предложили создать особую экономическую зону с Петербургом

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Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству

Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
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Способное достроить «СП-2» судно «Академик Черский» сменило маршрут

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Транспорт

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Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
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Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
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«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

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Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
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