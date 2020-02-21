Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНаценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Финмаркет22 февраля в 09:24

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40

Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Lenta.ru21 февраля в 02:07

Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Телеканал 360°20 февраля в 19:26

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 10,4%

ТАСС21 февраля в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Космос

Ученые разрабатывают новое поколение плазменных двигателей

V-kosmose.com 21 февраля в 08:03
Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

РБК 03:07
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

Lenta.ru вчера в 23:20
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:10
Происшествия

В Италии от коронавируса умер четвертый человек

Число жертв коронавируса в Италии возросло до четырех, сообщил асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.
РИА Новости 04:17
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом.
OAnews вчера в 15:58
Происшествия

Третий пассажир Diamond Princess умер от коронавируса в Японии

RT на русском вчера в 09:39
Футбол

В Африке тренер снял штаны перед болельщиками бывшего клуба. Видео

Мэни Гамера, тренер клуба «Мьембени» из чемпионата Занзибара, бурно отреагировал на победу в матче со своей бывшей командой «Джангомбе Бойз».
Чемпионат 04:18
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 22 февраля в 00:45
Гаджеты

Игровой смартфон с огромной АКБ выпустит «Xiaomi»

ГЛАС.RU 21 февраля в 12:51
Политика

Расстрел людей грузинскими снайперами на Майдане предлагали назвать выдумкой Кремля

Сторонники бывшего украинского президента Петра Порошенко просили грузинского генерала и экс-командира батальона "Аваза" ("Пантера") Тристана Цителашвили объявить, что история со снайперами из Грузии, которые расстреливали людей на Майдане в 2014 году была выдумана Кремлем.
Газета.Ru 04:23
Политика

Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.
RT на русском 04:46
Авто

Компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей

Японская автомобильная компания Mazda на время откажется от выпуска новых моделей.
UfaTime.ru вчера в 15:53
Экономика

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые граждане страны не смогут купить квартиру даже в ипотеку, потому что проценты по ней слишком высоки.
Lenta.ru 04:30
Авто

Российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

У автомобилей марок Toyota и Lexus есть уникальная противоугонная система.
CarsWeek.ru 22 февраля в 03:10
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Происшествия

В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.
RT на русском 04:21
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Единоборства

Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше

Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
ГЛАС.RU вчера в 00:52
Происшествия

Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер

Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Украина.ру 04:22
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 02:30
Биатлон

Разборки Ульсбю и Вирер, а еще финиш Юрловой-Перхт в топ-6 масс-старта

Сражения за золото и бронзу были достойными.
Eurosport.ru вчера в 07:50
Авто

Lotus построил завод для выпуска электрического гиперкара

Первая модель Lotus с электрической силовой установкой готова к производству: хотя выпуск 2000-сильного гиперкара начнётся только летом, завод уже планирует приступить к сборке предсерийных экземпляров электромобиля.
Motor 04:00
Политика

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Известия 02:05
Здоровье

Минздрав предложил кормить россиян только йодированным хлебом

Кому в России нужен йод Согласно исследованиям Эндокринологического научного центра Минздрава России, порядка 70% жителей РФ испытывают дефицит йода.
Собеседник 04:27
Хоккей

Юношеский хоккейный турнир в Тольятти завершился грандиозной дракой

Вести.Ru 04:25
Кино

В мультфильме Disney и Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж

В предстоящем анимационном фильме «Вперед» («Onward») от Disney и Pixar впервые за историю студий появится открытый ЛГБТ-персонаж — им станет офицер Спектор, которую озвучит Лина Уэйте.
Salt Mag 22 февраля в 06:30
Футбол

Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством

РИА Новости вчера в 08:57
Футбол

«Барселона» летом подпишет 20-летнего защитника «Валенсии»

По информации Sport.es, 20-летний игрок присоединится к каталонцам летом этого года.
Sport24.ru 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное