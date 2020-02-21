По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.

Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

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