Экономика
Gazeta.SPbНаценки российских аптек выросли впервые с 2016 года
Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известия20 февраля в 16:01
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