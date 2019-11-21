Транспорт

RT на русскомRT на русскомПутин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. В числе первых пассажиров он сел в поезд, отправлявшийся от Белорусского вокзала. Как сообщает ТАСС, президент проедет несколько станций по маршруту Одинцово — Лобня до остановки Фили.
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