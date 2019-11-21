Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Футбол Роналду не извинился перед партнерами по «Ювентусу» за свое поведение Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед партнерами по клубу за поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0). Напомним, наставник туринского клуба Маурицио Сарри заменил игрока во втором тайме, после чего Роналду покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.

Политика Принят закон о признании российских граждан иноагентами Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".

Общество Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.

Политика МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Армия и оружие Курдские террористы незаконно задержали двух журналистов в Сирии Корреспонденты новостных порталов «Аль-Ахбария» и «Аль-Манар» Мохаммед Тауфик аль-Сагир и Халед Абдель-Хасан незаконно заключены в тюрьмы курдских террористов с боевиками ИГ (запрещена в РФ) недалеко от города Камышлы.

Гаджеты Xiaomi представила в Москве новые смартфоны Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.

Происшествия Специалисты не нашли причины вони в петербургском районе Купчино Причину стойкого запаха, который почувствовали жители петербургского района Купчино в ночь на четверг, 21 ноября, специалисты Роспотребнадзора Петербурга так и не смогли установить.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Политика В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35 Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Общество Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Политика В США заявили, что не против газа из России в Европе США прилагают усилия, чтобы ограничить доступ России на рынок Европы, в частности, пытаясь создавать препятствия на пути строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, заработает в середине 2020 года.