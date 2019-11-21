Транспорт
Российская газетаНачал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Футбол
Роналду не извинился перед партнерами по «Ювентусу» за свое поведение
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал извиняться перед партнерами по клубу за поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0). Напомним, наставник туринского клуба Маурицио Сарри заменил игрока во втором тайме, после чего Роналду покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Политика
МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной
В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Политика
Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял
Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Происшествия
В Дагестане мать утопила в реке шестилетнюю дочку
Шоу-бизнес
Слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Слухи о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья и близкие друзья.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Армия и оружие
Украинцы не смогли доказать «кражу» унитазов на возвращенных кораблях
Киев опубликовал фотографии возвращенных Россией кораблей «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск», которые были задержаны в Керченском проливе за провокацию.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Армия и оружие
Курдские террористы незаконно задержали двух журналистов в Сирии
Корреспонденты новостных порталов «Аль-Ахбария» и «Аль-Манар» Мохаммед Тауфик аль-Сагир и Халед Абдель-Хасан незаконно заключены в тюрьмы курдских террористов с боевиками ИГ (запрещена в РФ) недалеко от города Камышлы.
Гаджеты
Xiaomi представила в Москве новые смартфоны
Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Происшествия
Специалисты не нашли причины вони в петербургском районе Купчино
Причину стойкого запаха, который почувствовали жители петербургского района Купчино в ночь на четверг, 21 ноября, специалисты Роспотребнадзора Петербурга так и не смогли установить.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Армия и оружие
СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки
Общество
Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам
Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Политика
В США заявили, что не против газа из России в Европе
США прилагают усилия, чтобы ограничить доступ России на рынок Европы, в частности, пытаясь создавать препятствия на пути строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, заработает в середине 2020 года.
Финансы
Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".