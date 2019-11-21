Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаНачал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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