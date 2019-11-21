Транспорт
Российская газетаНачал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Армия и оружие
Российские ЗРПК «Панцирь-С» впервые сбили израильские ракеты в Сирии
СМИ сообщили об уничтожении российскими ЗРПК «Панцирь-С» израильских ракет.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Общество
Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение
Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Финансы
Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
Россия отреагировала на угрозы США в адрес Египта за покупку Су-35
Захарова отметила, что Москва обратила внимание на прямые угрозы официальных представителей руководства США ввести санкции в отношении Египта за то, что он рассматривает возможность купить российские Су-35, передает РИА «Новости».
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Политика
Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии
Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными.
Экономика
Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти
Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
Политика
Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»
Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Политика
Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России
Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.
Политика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Экономика
«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей
Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Политика
Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.