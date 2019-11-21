Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Происшествия Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.

Политика Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие «Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.

Общество Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.

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Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Политика Россия отреагировала на угрозы США в адрес Египта за покупку Су-35 Захарова отметила, что Москва обратила внимание на прямые угрозы официальных представителей руководства США ввести санкции в отношении Египта за то, что он рассматривает возможность купить российские Су-35, передает РИА «Новости».

Политика Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.

Политика Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными.

Экономика Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".

Политика Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.

Политика Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.

Политика Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.