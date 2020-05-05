с чего всё началось

5 мая начал работу портал Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для возврата билетов на матчи Евро-2020. Напомним, 17 марта УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы 2020 года на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Начал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020

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