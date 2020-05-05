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Sport24.ruНачал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020
5 мая начал работу портал Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для возврата билетов на матчи Евро-2020. Напомним, 17 марта УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы 2020 года на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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Специальный портал по возврату билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, который был перенесен на 2021 год, начал работу, сообщается на сайте организации.РИА Новости10:14
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Российская газета 00:04
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