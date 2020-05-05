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Sport24.ruSport24.ruНачал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020

5 мая начал работу портал Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для возврата билетов на матчи Евро-2020. Напомним, 17 марта УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы 2020 года на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Специальный портал по возврату билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, который был перенесен на 2021 год, начал работу, сообщается на сайте
 организации.
РИА Новости10:14

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УЕФА начал процесс возврата денег за билеты на матчи Евро-2020

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Портал по возврату билетов на матчи ЕВРО-2020 начал работу

РИА Новости10:14

Начал работу портал по возврату билетов на Евро-2020

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Начал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020

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