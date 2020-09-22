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Turkmenportal
Turkmenportal

Начала работать 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

Фото: © GlobalLookPress Сегодня в Нью-Йорке начала работу юбилейная 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, в которой примут участие главы около 120 государств.В источнике
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Коммерсантъ

75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

Коммерсантъ10:01
Turkmenportal

Начала работать 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

Turkmenportal02:06
Общественное телевидение России

В Нью-Йорке открылась 75-ая Генеральная ассамблея ООН

Общественное телевидение Россиивчера в 12:46
REGNUM

Приоритеты ООН в российской и китайской политике

REGNUMвчера в 05:05

Путин заявил о важности права вето пяти постоянных членов СБ ООН

Право вето пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, Великобритании, Франции, Китая и США) должно продолжать существование, поскольку отражает реальный военно-политический баланс в мире.
Путин заявил о важности права вето пяти постоянных членов СБ ООН
Вечерняя Москва12:32

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Ведущий Первого канала увидел детское шоу с голыми взрослыми и покинул студию

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин покинул студию после просмотра сюжета о детском телешоу в Дании, где несовершеннолетним демонстрируют голые тела взрослых людей.
Lenta.ru11:59

Экономист спрогнозировал пик кризиса в России

Осенью текущего года в России может наступить пик экономического кризиса, о чем сообщает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.
Народные новости04:16
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На референдуме в Италии поддержали сокращение числа парламентариев

20 и 21 сентября в Италии прошел референдум, по итогам которого более шестидесяти процентов проголосовавших граждан страны выступили за сокращение числа парламентариев на треть.
Страна Советов on-lineвчера в 13:01
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Миронов предложил ужесточить наказание за преступления против детей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов, сообщает пресс-служба лидера "Справедливой России".
РИА Новости08:26
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Воронежец пытался заживо сжечь годовалую дочь после ссоры с женой

По версии следствия, днем 18 сентября 35-летний житель Советского района после ссоры с супругой взял своего ребенка на руки, принес в гараж возле частного дома семьи, посадил малышку на заднее сиденье автомобиля, затем облил машину бензином и поджег.
РИА Воронеж06:16
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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