В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Осенью текущего года в России может наступить пик экономического кризиса, о чем сообщает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов, сообщает пресс-служба лидера "Справедливой России".
По версии следствия, днем 18 сентября 35-летний житель Советского района после ссоры с супругой взял своего ребенка на руки, принес в гараж возле частного дома семьи, посадил малышку на заднее сиденье автомобиля, затем облил машину бензином и поджег.
На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".