Общество

ГарантГарантНачалась декларационная кампания 2020 года

Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
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В России стартовала декларационная кампания-2020

Российская газета04:47

Началась декларационная кампания 2020 года

Гарант08:05

Заплатить налоги: когда и кому

РИА Новости Крым06:49
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Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

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Главного редактора волгоградской газеты уволили за «неправильное» фото

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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
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Депздрав Зауралья поделился планами на 2020 год

Почти 500 семей получат медицинскую помощь в части ЭКО. Такие планы медики озвучили на коллегии областного департамента здравоохранения.
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«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД довел до израильской стороны позицию относительно контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года», — сказано в публикации.
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В новогодние каникулы пять жителей области заболели гриппом

«Лабораторно подтверждено пять случаев гриппа, из них три - А(H1N1), два - грипп В. Четверо из заболевших не были привиты», - пояснили в Роспотребнадзоре.
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Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»

Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
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Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке

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"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
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Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
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В Крыму мануальный терапевт сломал пациентке шею

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Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
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В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
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Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».
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