Общество

ГарантГарантНачалась декларационная кампания 2020 года

Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России стартовала декларационная кампания-2020

Российская газета04:47

Началась декларационная кампания 2020 года

Гарант08:05

Заплатить налоги: когда и кому

РИА Новости Крым06:49

Налоговый отдел Ашхабада напоминает о сдаче налоговых деклараций за 2019 год

Turkmenportal04:47

Началась кампания по декларированию доходов за 2019 год

Вечерний Орел16:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Авто

Бренд Ravon выпустит конкурента Lada

32CARS.ru 01:19
Политика

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
РБК 17:31
Происшествия

Пожар на НПЗ в Ухте локализован

ТАСС 12:29
Происшествия

У рухнувшего в Иране самолета перед самым вылетом сменили пилота

Пилот «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по имени Артем должен был управлять лайнером Boeing-737, который разбился накануне после вылета из аэропорта Тегерана.
Росбалт 08:35
Политика

Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны

В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
РБК 14:15
Шоу-бизнес

Меган Маркл обвинили в разрушении королевской семьи

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган обвинил жену принца Гарри Меган Маркл в разрушении королевской семьи.
Рамблер 05:57
Политика

Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
РИА Новости 12:51
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК 01:42
Наука

Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток

В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.
Naked Science 13:04
Армия и оружие

Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику

Известия 16:01
Теннис

Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке

Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Газета.Ru 13:45
Политика

В Ливии ответили на предложение России и Турции о перемирии в стране

Посланник главы временного правительства на востоке Ливии Ареф Али Найед заявил, что перемирие в стране возможно только в случае передачи Правительством национального согласия (ПНС) оставшихся районов Триполи законному парламенту Ливии.
Профиль 09:00
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Армия и оружие

В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
РЕН ТВ вчера в 12:57
Происшествия

В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена

Российская газета вчера в 23:32
Политика

МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

RT на русском 15:19
Политика

Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Национальная служба новостей 15:23
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
ТАСС 07:07
Армия и оружие

Путину показали перспективный авианосец

В ходе посещения Национального центра управления обороной в Крыму президент России, главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осмотрел макет авианосца на выставке перспективного вооружения ВМФ.
SM News 09:38
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Авто

Цены на автомобили в России подскочили

Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
ToDay News Ufa 01:49
Экономика

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
РБК 15:03
Армия и оружие

Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Военное дело 08:01
Кино

Сценарист «Скайуокер. Восход» объяснил, как Рей вернула баланс Силы в киновселенную

Сценарист картины Крис Террио решил пролить свет и рассказал, как Джедаи управляют балансом Силы, почему нельзя уничтожить Тьму полностью и что ждет Рей в будущем.
Киноафиша России 04:00
Кино

Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»

По планам, первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Всего режиссер собирается снять еще три или четыре части.
РИАМО вчера в 03:31
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Политика

Митингующие захватили Администрацию президента в Абхазии

В четверг несколько человек из числа протестующих ворвались в здание Администрации президента Абхазии.
Новости Абхазии сегодня 16:13
Происшествия

Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

РБК 10:52
Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Что происходит 05:20
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

РИА Новости 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное