Общество
ГарантНачалась декларационная кампания 2020 года
Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
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Авто
Бренд Ravon выпустит конкурента Lada
Политика
Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
Происшествия
У рухнувшего в Иране самолета перед самым вылетом сменили пилота
Пилот «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по имени Артем должен был управлять лайнером Boeing-737, который разбился накануне после вылета из аэропорта Тегерана.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в разрушении королевской семьи
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган обвинил жену принца Гарри Меган Маркл в разрушении королевской семьи.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
Наука
Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток
В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Политика
В Ливии ответили на предложение России и Турции о перемирии в стране
Посланник главы временного правительства на востоке Ливии Ареф Али Найед заявил, что перемирие в стране возможно только в случае передачи Правительством национального согласия (ПНС) оставшихся районов Триполи законному парламенту Ливии.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Политика
Зеленский предоставит помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
Армия и оружие
Путину показали перспективный авианосец
В ходе посещения Национального центра управления обороной в Крыму президент России, главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осмотрел макет авианосца на выставке перспективного вооружения ВМФ.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Авто
Цены на автомобили в России подскочили
Многие автопроизводители уже увеличили цены на автомобили минимально на 2 процента, а машины некоторых марок подорожали сразу на 6 процентов.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Кино
Сценарист «Скайуокер. Восход» объяснил, как Рей вернула баланс Силы в киновселенную
Сценарист картины Крис Террио решил пролить свет и рассказал, как Джедаи управляют балансом Силы, почему нельзя уничтожить Тьму полностью и что ждет Рей в будущем.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
По планам, первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года. Всего режиссер собирается снять еще три или четыре части.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Митингующие захватили Администрацию президента в Абхазии
В четверг несколько человек из числа протестующих ворвались в здание Администрации президента Абхазии.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.