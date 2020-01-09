Общество
ГарантНачалась декларационная кампания 2020 года
Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
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Происшествия
Причиной крушения украинского Boeing названо возгорание двигателя
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Общество
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Авто
СМИ оценили внушительный внедорожник Aurus Komendant
Недавно в Сеть попали снимки люксового внедорожника Aurus Komendant, который был замечен в Скандинавии, где проходил испытания.
Политика
Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Финансы
Официальный курс евро упал на 1,3 рубля
Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Футбол
Шейдаев расторг контракт с «Динамо»
«Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения.
Политика
Совет безопасности Абхазии обсудит беспорядки в Сухуме
В Абхазии собирается заседание совета безопасности для обсуждения последствий беспорядков в столице Сухуме.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Общество
Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят
Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
Здоровье
Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство
Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Хоккей
Диц дисквалифицирован на два матча чемпионата КХЛ
Защитник казахстанского "Барыса" Даррен Диц дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата КХЛ за нарушение правил в игре против нижнекамского "Нефтехимика", сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Футбол
Джеррард жалеет, что покинул «Ливерпуль»
Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал свой уход из клуба в 2015 году.