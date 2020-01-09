Общество

ГарантГарантНачалась декларационная кампания 2020 года

Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России стартовала декларационная кампания-2020

Российская газета04:47

Началась декларационная кампания 2020 года

Гарант08:05

Заплатить налоги: когда и кому

РИА Новости Крым06:49

Налоговый отдел Ашхабада напоминает о сдаче налоговых деклараций за 2019 год

Turkmenportal04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Происшествия

Причиной крушения украинского Boeing названо возгорание двигателя

Суть событий вчера в 02:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

РИА Новости 09:55
Общество

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:08
Кино

Терминатор не спас: сыгравший Джона Коннора актер удивил внешним видом

РЕН ТВ 05:36
Общество

Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд

ToDay News Ufa 07 января в 04:26
Футбол

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 08:54
Авто

СМИ оценили внушительный внедорожник Aurus Komendant

Недавно в Сеть попали снимки люксового внедорожника Aurus Komendant, который был замечен в Скандинавии, где проходил испытания.
ПолитРоссия 05:38
Политика

Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию

Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Союзное Вече 07 января в 04:05
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Происшествия

Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте

Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Вести.Ru 09:50
Общество

Названы самые редкие имена новорожденных в России

РИА Новости 09:41
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Финансы

Официальный курс евро упал на 1,3 рубля

Центробанк России установил официальный курс евро к рублю. Он снизился на 1,3222 рубля и составил 68,05 рубля.
Компания 05:44
Футбол

Шейдаев расторг контракт с «Динамо»

«Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения.
Бомбардир.ру 10:02
Политика

Совет безопасности Абхазии обсудит беспорядки в Сухуме

В Абхазии собирается заседание совета безопасности для обсуждения последствий беспорядков в столице Сухуме.
РЕН ТВ 08:40
Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Ведомости 07:44
Общество

Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят

Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
REGNUM 09:55
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Ирана вскоре применят новые санкции.
News.ru вчера в 11:45
Политика

Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране

Lenta.ru 09:26
Здоровье

Минздрав разъяснил слухи о презумпции согласия на посмертное донорство

Ранее информагентства со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова сообщили, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти.
Взгляд.ру 07:59
Технологии

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru 07 января в 02:50
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Технологии

В Apple признали, что просматривают фотографии пользователей iCloud

АБН 08:50
Хоккей

Диц дисквалифицирован на два матча чемпионата КХЛ

Защитник казахстанского "Барыса" Даррен Диц дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата КХЛ за нарушение правил в игре против нижнекамского "Нефтехимика", сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 10:07
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт 07 января в 10:40
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 09:44
Происшествия

Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли

Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Утро.ru 09:00
Футбол

Джеррард жалеет, что покинул «Ливерпуль»

Наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал свой уход из клуба в 2015 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное