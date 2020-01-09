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Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.

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Авто СМИ оценили внушительный внедорожник Aurus Komendant Недавно в Сеть попали снимки люксового внедорожника Aurus Komendant, который был замечен в Скандинавии, где проходил испытания.

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Армия и оружие Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.

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