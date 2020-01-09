Общество
ГарантНачалась декларационная кампания 2020 года
Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
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Налоговый отдел Ашхабада напоминает о сдаче налоговых деклараций за 2019 год
Turkmenportalвчера в 04:47
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Бывший вице-президент игрового отдела Microsoft Майкл Ибарра намерен обзавестись Sony PlayStation 5, а новинки Xbox проходить на PC.
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Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737.
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В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
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В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
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Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
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Компания Google не оставит ОС Windows 7 без браузера Chrome
Официальные представители "Гугла" сообщили, что полная поддержка популярного браузера Chrome для Windows 7 продлится в течение как минимум восемнадцати месяцев — то есть, до пятнадцатого июля 2021-го года.
Общество
WB Montreal ещё раз намекнула на новую игру серии Batman: Arkham
Крест, возможно, имеет отношение к антигерою Азраилу, который уже появлялся в серии Arkham. /redacted pic.twitter.com/SNaQ4I2fn9— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) January 9, 2020 Позже WB Montreal показала герб полностью с подписью «/redacted».
Футбол
«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании
Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
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Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией
Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года.
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В Брянской области с 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12200 рублей
Размеры минимальной заработной платы в Брянской области на 2020 год установлены региональным соглашением, подписанным в декабре 2019 года, между правительством Брянской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и Брянской областной Ассоциацией промышленников и предпринимателей − Региональным объединением работодателей.
Экономика
В Совете Федерации РФ рассказали, кому увеличат пенсии в 2020 году
С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Об этом заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в пресс-центре "Парламентской газеты".
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
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Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Политика
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из ситуации видит в переговорах, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.
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