Общество

ГарантГарантНачалась декларационная кампания 2020 года

Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
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Началась декларационная кампания 2020 года

Гарантвчера в 08:05

Заплатить налоги: когда и кому

РИА Новости Крымвчера в 06:49

Налоговый отдел Ашхабада напоминает о сдаче налоговых деклараций за 2019 год

Turkmenportalвчера в 04:47

Началась кампания по декларированию доходов за 2019 год

Вечерний Орелвчера в 16:37

Суд отказал в вычете по второму жилью

ИА Клерк.Ру00:58
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Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

BFM.ru 08 января в 17:32
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:49
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Дубль Кучерова и гол Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

Спорт-Экспресс вчера в 21:38
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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
RT на русском 01:21
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко спровоцировал большой общественный резонанс своей публикацией в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:39
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

РИА Новости вчера в 20:45
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Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

Rambler News Service 00:03
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Lenta.ru вчера в 23:48
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Игры

Экс-руководитель Microsoft вместо Xbox купит PlayStation 5

Бывший вице-президент игрового отдела Microsoft Майкл Ибарра намерен обзавестись Sony PlayStation 5, а новинки Xbox проходить на PC.
Актуальные Новости 01:07
Политика

Иран отверг причастность к крушению украинского самолета

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии отрицает обвинения США и других стран в том, что иранские ракеты могли стать причиной крушения украинского самолета Boeing 737.
ИА Новороссия 00:42
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма вчера в 01:16
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
РИА Новости вчера в 09:55
Интернет

Компания Google не оставит ОС Windows 7 без браузера Chrome

Официальные представители "Гугла" сообщили, что полная поддержка популярного браузера Chrome для Windows 7 продлится в течение как минимум восемнадцати месяцев — то есть, до пятнадцатого июля 2021-го года.
Planet Today 01:16
Общество

WB Montreal ещё раз намекнула на новую игру серии Batman: Arkham

Крест, возможно, имеет отношение к антигерою Азраилу, который уже появлялся в серии Arkham. /redacted pic.twitter.com/SNaQ4I2fn9— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) January 9, 2020 Позже WB Montreal показала герб полностью с подписью «/redacted».
CyberSport.ru вчера в 21:59
Футбол

«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Вести.Ru вчера в 16:57
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество

В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года.
РБК вчера в 22:07
Общество

В Брянской области с 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12200 рублей

Размеры минимальной заработной платы в Брянской области на 2020 год установлены региональным соглашением, подписанным в декабре 2019 года, между правительством Брянской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и Брянской областной Ассоциацией промышленников и предпринимателей − Региональным объединением работодателей.
Брянская учительская газета вчера в 05:04
Экономика

В Совете Федерации РФ рассказали, кому увеличат пенсии в 2020 году

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Об этом заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в пресс-центре "Парламентской газеты".
IrkutskMedia вчера в 22:15
Теннис

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
ТАСС Спорт вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Что происходит вчера в 05:20
Политика

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из ситуации видит в переговорах, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
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