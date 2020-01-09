Общество
ГарантНачалась декларационная кампания 2020 года
Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.
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Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Происшествия
Сардана Авксентьева заявила об участии в выборах-2023
Вы же говорили, что не пойдете на следующие выборы.
Футбол
Российские клубы претендуют на полузащитника «Атлетико»
На 24-летнего хавбека претендуют клубы из Англии и России.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
В Иране ответили на версию США о пуске ракет по украинскому самолёту
В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер Boeing 737 был сбит ракетой.
Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Тимати проиграл дочери в споре и сбрил бороду
Тимати играл с дочерью в "камень-ножницы-бумага". Если бы он победил, то вместо мультиков вечером Алиса смотрела бы фильм по выбору отца.
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Игры
Продюсеры ремейка Resident Evil 3 пообещали, что игра выйдет точно в срок
Обновлённая Resident Evil 3 неслучайно выйдет всего через 15 месяцев после релиза ремейка Resident Evil 2. Создание двух игр велось параллельно и, согласно слухам, Capcom даже планировала выпустить их сборником.
Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Политика
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Трамп пообещал новые санкции против Ирана
На иранскую ракетную атаку США ответят новыми санкциями, заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения к нации накануне.
Общество
Куряне смогут увидеть лунное затмение
Авто
Начались продажи нового Hyundai Grandeur
Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
Здоровье
Названы диеты, которые «вышли из моды»
Специалисты рекомендуют отказаться от устаревших диет и переключиться на здоровую пищу .
Политика
Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ
Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Политика
Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду
Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.