Срок для уплаты налога истекает 15 июня 2020 года. Налоговая служба напоминает, что заполнить декларацию можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Политика Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Тимати проиграл дочери в споре и сбрил бороду Тимати играл с дочерью в "камень-ножницы-бумага". Если бы он победил, то вместо мультиков вечером Алиса смотрела бы фильм по выбору отца.

Игры Продюсеры ремейка Resident Evil 3 пообещали, что игра выйдет точно в срок Обновлённая Resident Evil 3 неслучайно выйдет всего через 15 месяцев после релиза ремейка Resident Evil 2. Создание двух игр велось параллельно и, согласно слухам, Capcom даже планировала выпустить их сборником.

Политика МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым «В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.

Политика Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Армия и оружие Трамп пообещал новые санкции против Ирана На иранскую ракетную атаку США ответят новыми санкциями, заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения к нации накануне.

Авто Начались продажи нового Hyundai Grandeur Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.

Политика Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Политика Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.