Коронавирус
Газета.RuНачалась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. По данным Минобороны России, добровольцы, которые начали проходить испытания 18 июня, сформировали первую и вторую группы иммунитета.
Читать в источнике
Оценить578
с чего всё началось
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, сообщили в военном ведомстве.РИА Новостивчера в 22:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия
Губернатор Фургал заявил в суде о своей полной невиновности
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к убийствам.
ПолитРоссия 07:41
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал, как проводит время с дочерью от Кристины Асмус
Юморист Гарик Харламов показал, как проводит время с 6-летней дочерью Анастасией, которая появилась на свет в браке с актрисой Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 03:57
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
Культура
Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито выйдет 18 февраля 2021 года
Игра выйдет 18 февраля 2021 года, а покупатели на PS4 получат версию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру 07:20
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52
Политика
Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о финансировании Россией Медведчука.
РБК 07:32
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
CT news 07 июля в 05:42
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
УГИБДД по Липецкой области проведет проверку водителей автомобилей с номерными знаками стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), у которых должны быть соответствующие документы.
Тарантас Ньюс 05:11
Политика
МИД РФ заявил о возможности заключения мирного договора с Японией
Россия может заключить с Японией полноценный мирный договор, но в настоящее время ответа из Токио нет.
Экономика сегодня 05:38
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за 8,5 млн евро
Ранее «Сан-Лоренсо» отказался продать Гайча ЦСКА за 8 млн евро.
Sports.ru вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Экономика
ВТБ зафиксировал возвращение трат россиян к уровню до пандемии
Россияне возобновили покупки по некоторым группам товаров в том же объеме, что был зафиксирован до пандемии коронавируса.
РБК 07:12
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36