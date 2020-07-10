Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

с чего всё началось

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. По данным Минобороны России, добровольцы, которые начали проходить испытания 18 июня, сформировали первую и вторую группы иммунитета.

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