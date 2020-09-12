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SMINEWS в Подольске

Вакцина «Спутник V» отправлена во все регионы России

Вакцина «Спутник V» отправлена во все регионы России, проинформировали в пресс-службе Минздрава РФ. В первую очередь первая партия вакцин от новой китайской коронавирусной инфекции распределится между людьми, которые входят в группу повышенного риска, — добавили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАССвчера в 03:05
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РБК

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

РБКвчера в 03:39
RT на русском

Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы РФ

RT на русскомвчера в 06:18
Интерфакс

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Интерфаксвчера в 04:24
Вечерняя Москва

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Вечерняя Москвавчера в 03:53
ТАСС

Пилотные партии вакцины отправились в регионы. Главное о коронавирусе за 12 сентября

ТАССвчера в 10:53
РИА Новости

Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России

РИА Новостивчера в 04:34
Известия

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Известиявчера в 03:05

ЦБ опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2021 году

ЦБ планирует проводить в 2021 году заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в соответствии со следующим графиком: 12 февраля, 19 марта, 23 апреля, 11 июня, 23 июля, 10 сентября, 22 октября, 17 декабря, сообщила пресс-служба Центробанка.
АК&М10 сентября в 07:40
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомостивчера в 08:55
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Минсельхоз США сохранил прогноз урожая российской пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем сентябрьском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию сохранил для России оценку по сбору пшеницы на уровне 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газета11 сентября в 14:12
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