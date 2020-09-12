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Вакцина «Спутник V» отправлена во все регионы России, проинформировали в пресс-службе Минздрава РФ. В первую очередь первая партия вакцин от новой китайской коронавирусной инфекции распределится между людьми, которые входят в группу повышенного риска, — добавили в ведомстве.