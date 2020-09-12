Вакцина «Спутник V» отправлена во все регионы России
Вакцина «Спутник V» отправлена во все регионы России, проинформировали в пресс-службе Минздрава РФ. В первую очередь первая партия вакцин от новой китайской коронавирусной инфекции распределится между людьми, которые входят в группу повышенного риска, — добавили в ведомстве.В источнике
С чего всё началось
Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАССвчера в 03:05
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