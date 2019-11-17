Политика
ВедомостиНачалась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Читать в источнике
Оценить176
с чего всё началось
Три украинских корабля, задержанные год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Интерфакс07:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Общество
«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта
Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Автоспорт
Пьер Гасли: Я никогда не забуду этот подиум
Гонщик Toro Rosso Пьер Гасли стал автором главной сенсации на Гран При Бразилии.
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Армия и оружие
Учебный Як-130 станет полноценным боевым самолетом
Российский учебно-боевой самолет Як-130 будет переработан в полноценную боевую машину в рамках глубокой модернизации.
Футбол
Молдова — Исландия 1:2
В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 сборная Франции одержала победу над командой Албании.
Происшествия
Сегодня ночью часть Корсакова лишилась тепла
Подача тепла будет возобновлена после обнаружения и устранения порыва, сообщила пресс-служба администрации в 2:36 18 ноября.
Политика
Лукашенко исключил появление российских танков в Польше
«Вы поступили неправильно», — заметил Лукашенко, имея в виду, что Россия, Украина, Белоруссия и другие республики сыграли огромную роль в освобождении Польши от нацистских захватчиков.
Фигурное катание
Слуцкая: программы у Трусовой я не увидела
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что не увидела целостной программы у победительницы этапа Гран-при в Москве Александры Трусовой.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Футбол
Люксембург — Португалия 0:2
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Музыка
Сергей Шнуров заставил Гагарину закрыть кнопку платьем
Культура
В Санкт-Петербурге завершился VIII Международный культурный форум
В Петербурге завершился Международный культурный форум, который в этот раз собрал 35 тысяч участников из 96 стран мира.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Сделав свою собственную выборку, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.