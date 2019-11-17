Три украинских корабля, задержанные год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

с чего всё началось

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

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