РФС объявил о старте продаж билетов на игру между сборными Сан-Марино и России, которая пройдет 19 ноября на стадионе «Серравалле» в рамках отборочного раунда Евро-2020. Цена для российских болельщиков начинается от 2340 рублей. Билеты можно купить на сайте kassir.ru и кассах сайта в Москве.

Началась продажа билетов на игру Сан-Марино и России

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