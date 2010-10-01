Футбол

ProstoProSportProstoProSportНачалась продажа билетов на игру Сан-Марино и России

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РФС объявил о старте продаж билетов на игру между сборными Сан-Марино и России, которая пройдет 19 ноября на стадионе «Серравалле» в рамках отборочного раунда Евро-2020. Цена для российских болельщиков начинается от 2340 рублей. Билеты можно купить на сайте kassir.ru и кассах сайта в Москве.
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Билеты на матч Сан-Марино — Россия стоят 2340 рублей

Спорт-Экспресс07:46

РФС назвал стоимость билетов на матч Сан-Марино — Россия

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Стала известна стоимость билетов на матч Сан-Марино – Россия

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Началась продажа билетов на игру Сан-Марино и России

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Стоимость билета на футбольный матч Сан-Марино - Россия составит 2340 рублей

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Билеты на матч сборной России в Сан-Марино будут стоить 2340 рублей

News.ru09:50

Посетить матч Сан-Марино – Россия и получить 50-процентную скидку на авиабилеты можно за 2340 рублей

Бомбардир.ру13:58
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