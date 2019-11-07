Транспорт
РБКНачалась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
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