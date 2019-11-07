Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.

Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Общество Москвичам предсказали «вишневую» зиму Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».

Происшествия Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.

Шоу-бизнес На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Общество Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Происшествия Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала свою естественную красоту Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.

Общество Минувшая ночь в Петербурге — самая холодная с начала осени Со среды на четверг, 7 ноября, Петербург и область накрыл настоящий мороз. Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Кино The New York Times (США): истинная опасность «Джокера» у всех на виду (The New York Times) Снятый режиссером Тоддом Филипсом «Джокер», в котором главную роль душевнобольного клоуна Артура Флека исполняет Хоакин Феникс, — это одновременно качественный фильм и отъявленная мешанина из «Короля комедии» и «Таксиста» Скорсезе.

Общество Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара.

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.

Армия и оружие Россия и Турция начали третье совместное патрулирование в Сирии Третий совместный российско-турецкий патруль начал работу на северо-востоке сирийского города Камышлы, сообщили в Минобороны России.