Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере, сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.

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Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак проводит встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, чтобы обсудить нефтяную сферу. Об этом в четверг, 16 января, сообщил представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.

Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

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