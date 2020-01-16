Энергетика

ИзвестияИзвестияНачалась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак проводит встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, чтобы обсудить нефтяную сферу. Об этом в четверг, 16 января, сообщил представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.
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Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере, сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.
ТАССвчера в 11:41

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Россия продолжит переговоры с Белоруссией по поставкам нефти

News.ru05:07

Россия и Белоруссия обсуждают поставки нефти

Красная веснавчера в 11:31

Козак проводит переговоры по поставкам нефти в Белоруссию

Аргументы и Фактывчера в 12:01

Козак встретился с вице-премьером Беларуси для обсуждения поставок нефти

ГЛАС.RUвчера в 11:49

Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти

ТАССвчера в 11:41

Минск и Москва снова обсуждают нефтяной вопрос

Евразия Dailyвчера в 12:11

Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

Известиявчера в 10:53
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
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Бывший игрок обороны мадридского «Реала» Рауль Браво, вероятно, является заказчиком вооруженного нападения на экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича.
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В Раде считают заявление премьера об отставке «политическим жестом»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было "политическим жестом".
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Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил на встрече с Владимиром Путиным, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Вулканическая активность не была виновата в вымирании динозавров

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Опубликована первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan

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Как рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы, на одном из снимков за 27 октября школьники заметили в созвездии Овна необычный объект.
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Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
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Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
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Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

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Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
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Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

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Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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