Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUНачали действовать новые акцизы на вино

С 1 января 2020 года на территории России уравниваются акцизы на вино, а также начинают действовать новые акцизы - на виноград и виноматериал. При этом, производители вина, которые используют в своем производстве виноград из России, получат право на налоговый вычет.
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