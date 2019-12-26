Армия и оружие

РБКРБКВ России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В. Об этом сообщается на сайте холдинга. По словам директора холдинга Андрея Богинского, совместные испытания будут проходить на четырех полигонах.
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В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

РБК10:12

Начались госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

Взгляд.ру07:12

Вертолет Ми-26Т2В вышел на государственные испытания

Российская газета07:52

В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире

Интерфакс07:29

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

РИА Новости07:25

Минобороны начало испытания военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

Известия07:52

В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

ТАСС07:11
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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
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Происшествия

Найдены останки жертвы историка Соколова

BFM.ru 09:18
Космос

Обнаружены три новые планетные системы

Ученые из Великобритании провели исследования и смогли обнаружить три новые системы. Планеты в них находятся близко к своим звездам.
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

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Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

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Футбол

Кононов назвал причину ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
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Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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Путин назвал задачей номер один рост реальных доходов населения

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина назвал задачей номер один повышение уровня доходов населения.
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В Якутии найдена мумия лемминга

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Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Футбол

Азар пропустит Суперкубок Испании

Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
Советский спорт 08:33
Армия и оружие

Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии, — SOHR

В сирийском районе Тель-Тамер, расположенном в северо-восточной провинции Хасаке, произошло столкновение между российскими и американскими военнослужащими, которое якобы переросло в рукопашную схватку.
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Политика

Голикова объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова объяснила, что последний день нынешнего года не сделали выходным, поскольку для принятия таких решений необходимо больше времени, сообщает РИА Новости.
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Политика

Путин поблагодарил Дмитрия Патрушева за виноградных улиток

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
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Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Происшествия

В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая

Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
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Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 09:47
Политика

Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании.
РЕН ТВ 08:35
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Известия 23 декабря в 06:29
Происшествия

Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии

Посольство РФ в Швейцарии сообщает, что дипмиссия уточняет информацию о россиянах, которые могли пострадать при сходе лавины.
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Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
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Опубликовано видео задержания банды киллеров-ветеранов спецназа ФСБ

Среди киллеров есть ветераны спецподразделений ФСБ.
Lenta.ru 09:30
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена

Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Красная весна 08:01
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