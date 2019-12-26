В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России". Отмечается, что в проверках, которые продлятся до конца 2020 года, участвуют сотрудники Министерства обороны.

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Гаджеты Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.

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Политика В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

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