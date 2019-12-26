Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНачались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России". Отмечается, что в проверках, которые продлятся до конца 2020 года, участвуют сотрудники Министерства обороны.
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В Минобороны приступили к госиспытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

ТАСС07:11

Российские военные получили 20 ударных вертолетов

Вести.Ru07:47

В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире

Интерфакс07:29

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

РИА Новости07:25

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

ТК Звезда08:17

Вертолет Ми-26Т2В вышел на государственные испытания

Российская газета07:52

Минобороны начало испытания военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

Известия07:52
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Коммерсантъ 08:38
Армия и оружие

SOHR: На севере Сирии произошла драка между американскими и российскими военными

Из материала: Началась драка между российскими и американскими военными.
Военное обозрение 07:39
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
РБК 01:51
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

RT на русском 05:18
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Религия

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:12
Армия и оружие

Генштаб Армении оснастит армию современным оружием в 2022 году

Переговоры о покупке современного оружия в 2022 году ведут Вооруженные силы Армении, заявил начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян на пресс-конференции, 26 декабря сообщает News.am.
Красная весна 07:12
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Evo-rus.com вчера в 12:56
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
BFM.ru 07:38
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала снимок на последних месяцах беременности

В честь дня рождения Савельева поделилась с поклонниками действительно редкой фотографией и выложила снимок, на котором позирует практически полностью обнаженной, находясь при этом на последних месяцах беременности.
Экспресс газета 02:05
Технологии

Volkswagen представил робота для зарядки электромобилей

Volkswagen разработал робота, который может заряжать электромобили автономно, позволяя любому парковочному месту стать точкой зарядки.
32CARS.ru 05:42
Экономика

Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась

Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом".
РИА Новости 00:00
Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik.
Известия 08:41
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Происшествия

В Грузии задержан россиянин, член международной ОПГ наркоторговцев

В Грузии задержали семерых членов международной организованной преступной группировки (ОПГ), которая осуществляла изготовление и продажу синтетических наркотиков в республике и других странах.
Газета.Ru 07:16
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад вчера в 07:42
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Политика

Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
Piter.tv 08:03
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия 24 декабря в 06:44
Космос

В России испытают частный ракетный двигатель на перекиси водорода

Piter.tv 02:59
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
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Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
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Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Авто

В России сертифицировали обновлённый Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который поступит в продажу в 2020 году.
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