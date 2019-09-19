Политика

Lenta.ruLenta.ruНачались переговоры по транзиту газа через Украину

Позднее должны состояться трехсторонние консультации, сообщает ТАСС. Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее. Нынешний контракт по транзиту истекает в декабре.
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