Политика
Lenta.ruНачались переговоры по транзиту газа через Украину
Позднее должны состояться трехсторонние консультации, сообщает ТАСС. Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее. Нынешний контракт по транзиту истекает в декабре.
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Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана
Российская газета 08:05
Футбол
Федун прокомментировал слухи о переговорах с Венгером
Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером.
Газета.Ru 07:49
Политика
Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу
Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
РИА Новости 08:45
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Общество
В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова
В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу
Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Экономика
В 2020 году в России повысят размер материнского капитала
В 2020 году в России повысят размер материнского капитала.
Полиграф.Медиа 08:44
Авто
Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.
iReactor 04:03
Происшествия
В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня
В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток.
Российская газета 07:38
Авто
Представили обновленный кроссовер Honda CR-V
Компания Honda официально представила обновленный кроссовер Honda CR-V 2020-го модельного года.
Новые автомобили 00:41
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Футбол
Защитник «Спартака» Илья Кутепов может перейти в «Краснодар»
«Краснодар» оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро, пишет РИА ФАН. Илья Кутепов выступает за «Спартак» с лета 2012 года.
Кубанские новости вчера в 12:40
Политика
Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте
После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
В Тегеране предупредили о риске развития полномасштабных боевых действий в регионе в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
Российская газета 09:21
Экономика
ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
ФНС подготовила проект приказа, которым предлагается исключить из списка юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, Великобританию, соответствующий документ размещен на regulation.gov.ru.
Rambler News Service 09:01
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51