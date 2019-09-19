Политика
Lenta.ruНачались переговоры по транзиту газа через Украину
Позднее должны состояться трехсторонние консультации, сообщает ТАСС. Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее. Нынешний контракт по транзиту истекает в декабре.
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Кино
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир-2019»
News.ru 07:14
Армия и оружие
Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:55
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
RT на русском 06:33
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 05:36
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Здоровье
В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»
Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
RT на русском 07:17
Армия и оружие
50 лет назад впервые поднялся в воздух вертолет Ми-24
Легендарному вертолету Ми-24 стукнуло 50 лет.
Газета.Ru 07:11
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Примечательно, что только в позапрошлом году была решена судьба проекта, названного как Lada 4x4 NG или "Нива 3".
Pnzdrive вчера в 11:32
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия вчера в 11:35
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross 2020 года поступил в продажу в России
Российские дилеры Mitsubishi стали продавать обновленный кроссовер Eclipse Cross 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 05:31
Гаджеты
Huawei Mate 30 RS Porsche Design получил нестандартный комплект
Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro засняли вместе перед сегодняшним анонсом На сайте Slashleaks опубликовали официальное изображение, на котором показан комплект поставки флагманского смартфона Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com 02:24
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Экономика
На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты
Монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из обращения с 1 октября, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка страны.
РИА Новости 07:02
Экономика
Кабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года
"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.
Российская газета 05:03
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02
Футбол
Шахтер — Манчестер Сити 0:3
Определились стартовые составы донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Происшествия
Угрожавшего взорвать мост в Киеве подозревают в хулиганстве
По данным полиции, мужчина, который угрожал взорвать мост, сдался сам.
Говорит Москва 07:58
Политика
Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
РБК вчера в 22:26
Происшествия
Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57