Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.

с чего всё началось

На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации.

Позднее должны состояться трехсторонние консультации, сообщает ТАСС. Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее. Нынешний контракт по транзиту истекает в декабре.

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

Политика Трамп счел действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.

Культура В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7» В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».

Политика Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк» В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.

Общество Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000 Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Политика Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политика РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Политика МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT Никто не имеет права определять СМИ в качестве пропагандистского, если оно официально работает на территории государства в его правовом поле, сказал РИА Новости заместитель директора ДИП МИД России Максим Буякевич, комментируя ситуацию с RT и Sputnik.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Происшествия В Азовском море пропал катер с тремя людьми Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Авто Узбекский Ravon вернулся на российский рынок В 2019 году узбекский автомобильный бренд Ravon планирует продать в России 7 тысяч машин, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя фирмы.

Происшествия В Финляндии завели дело о российских волкособах Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.

Единоборства Замковой стал финалистом ЧМ по боксу Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.

Футбол «Зенит» встретится с «Рубином» на «Газпром Арене» Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с казанской командой «Рубин» в субботу, 21 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене».