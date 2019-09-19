Политика
Lenta.ruНачались переговоры по транзиту газа через Украину
Позднее должны состояться трехсторонние консультации, сообщает ТАСС. Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее. Нынешний контракт по транзиту истекает в декабре.
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На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 19 сентября в 16:18
с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Россия продолжит транзит «голубого топлива» через Украину в 2020 году
Московский Комсомолец19 сентября в 12:25
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
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