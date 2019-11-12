Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США. Первыми выступят с показаниями исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Экономика Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Общество Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.

Авто Kia показал изображения серийной Kia Optima Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.

Хоккей «Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Происшествия Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок» Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).

Политика Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Экономика Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Политика Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.

Здоровье Доктора из Москвы и Оренбурга помогают сахалинцам с больными суставами Внедрять высокотехнологичные методы лечения сахалинским врачам помогают опытные доктора из Москвы и Оренбурга.

Политика В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Шоу-бизнес Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.

Происшествия Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.

Общество На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Политика Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кино В фильмах Marvel появятся три новых супергероя В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.

Кино Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака» Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.

Космос Солнечная система завершила очередной галактический год Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.