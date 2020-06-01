Авто

За рулемЗа рулемНачались продажи Kia XCeed — от 1,5 млн рублей

Стоимость Kia XCeed в комплектации Premium+ составляет от 1 929 900 рублей. Кросс-купе в комплектации Premium имеет не только 200-сильный двигатель, но и 18-дюймовые колеса, черные глянцевые элементы отделки, люк с электроприводом и черно-желтый салон с контрастной желтой прострочкой сидений.
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Kia назвала российские цены на новый Kia XCeed

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Названы российские цены на кроссовер Kia XCeed

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Названы рублевые прайсы на новый купеобразный кроссовер KIA XCeed

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Кросс-хэтчбек Kia XCeed: комплектации и цены

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Названа стоимость KIA XCeed в России

Автостат07:41

Кросс-хэтч Kia XCeed: все цены для России

Журнал Авто.ру07:34

Новый кроссовер Kia Xceed: все комплектации и цены

110km.ru08:27
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Финансы

Доллар опустился ниже 70 рублей

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96).
ИА БанкИнформСервис 03:26
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
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Общество

Это непостижимо: секретные советские карты шокировали американцев

Эксперты американского издания Wired провели анализ и пришли к выводу, что уровень их исполнения был просто непостижимым для других стран.
Rusvesna.su 23:00
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Здоровье

У работника областной больницы выявлен коронавирус

Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Сахалин.Инфо 23:09
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
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Политика

Украина планирует в Берлине поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители

Вице-премьер Украины Алексей Резников во вторник во время консультаций в Германии по деятельности "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) поднимет вопрос усиления санкций в отношении РФ и введения эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны ЕС.
ТАСС 16:57
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Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Космос

Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна

Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.
Актуальные Новости 10:04
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1

Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
МИТ 14:24
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Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
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Общество

На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков

ТАСС 21:55
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Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
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Общество

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Здоровье

Препарат против коронавируса поступит в больницы России 11 июня

Москва, 1 июня 2020, 10:23 — REGNUM Первый российский препарат против коронавируса прямого действия поступит в российские клиники уже 11 июня.
REGNUM 03:23
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Политика

Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch).
РИА Новости 19:43
Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
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Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Футбол

Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

«Локомотив» всегда был на лидирующих позициях под руководством Сёмина, а без него клуб превращался в середняка.
ГЛАС.RU 21:30
Шоу-бизнес

Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом

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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Наука

«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом

РБК 22:34
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Общество

Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
РИА Новости 19:56
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«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
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Экономика

В Минпромторге зафиксировали снижение цен на маски в России

Цены на медицинские маски в России упали примерно втрое по сравнению с апрелем — с 55 до 18 рублей.
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Общество

В Иркутской области еще у 120 человек выявили коронавирус

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Приангарья увеличилось на 120 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Байкал24 22:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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