с чего всё началось

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно. Приобрести билеты через сервис компании-перевозчика стало возможно в восемь часов утра по московскому времени, когда открылись кассы.

Начались продажи билетов на поезда в Крым

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