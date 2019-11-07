Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаНачались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно. Приобрести билеты через сервис компании-перевозчика стало возможно в восемь часов утра по московскому времени, когда открылись кассы.
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с чего всё началось
ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ — Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" в пятницу открыла продажи билетов на пассажирские поезда на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает
 пресс-служба перевозчика.
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