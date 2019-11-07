Транспорт
Российская газетаНачались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно. Приобрести билеты через сервис компании-перевозчика стало возможно в восемь часов утра по московскому времени, когда открылись кассы.
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с чего всё началось
ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ — Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" в пятницу открыла продажи билетов на пассажирские поезда на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба перевозчика.Интерфакс03:04
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Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года
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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
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Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Политика
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Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.
Народные новости вчера в 17:44
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Красная весна 10:28
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«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
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МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн
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Газета.Ru 00:35
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Друга тигра Амура козла Тимура с почестями похоронят в Приморье
Урна с прахом животного будет захоронена с почестями на территории сафари-парка, а позже над его могилой будет поставлена бронзовая скульптура.
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Российская газета вчера в 00:55
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Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
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Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
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Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
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За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
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Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
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Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
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Политика
Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет полностью отменять все пошлины на продукцию из Китая.
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