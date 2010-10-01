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Автоновости дняАвтоновости дняНачались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next» — наследника легендарного ГАЗ-66 «Шишига». Первые машины поступили к некоторым дилерам еще летом, но с сентября новинку начнут продавать по всей стране. Цены, по информации Wroom.ru, стартуют с отметки 2,2 млн рублей.
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Грузовик «Садко Некст» уже в продаже

CarsWeek.ru03:42

«Группа ГАЗ» начала продажи обновленного грузовика «Садко NEXT»

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Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

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Будет автомат?! Все детали про наследника «Шишиги» - новый Садко Next (с видео)

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Стартовали продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»

Тарантас Ньюс00:31

«ГАЗ» начал продажи грузового автомобиля «Садко Next»

Интерфаксвчера в 10:12
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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