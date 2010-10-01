Авто
Автоновости дняНачались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next» — наследника легендарного ГАЗ-66 «Шишига». Первые машины поступили к некоторым дилерам еще летом, но с сентября новинку начнут продавать по всей стране. Цены, по информации Wroom.ru, стартуют с отметки 2,2 млн рублей.
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«Группа ГАЗ» начала продажи обновленного грузовика «Садко NEXT»
Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 11:11
Будет автомат?! Все детали про наследника «Шишиги» - новый Садко Next (с видео)
АвтоВестивчера в 15:10
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