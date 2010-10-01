Авто

Автоновости дняАвтоновости дняНачались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next» — наследника легендарного ГАЗ-66 «Шишига». Первые машины поступили к некоторым дилерам еще летом, но с сентября новинку начнут продавать по всей стране. Цены, по информации Wroom.ru, стартуют с отметки 2,2 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

Автоновости днявчера в 22:58

Стартовали продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»

Тарантас Ньюс00:31

Стартовали продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»

Daily-Motor.Ru00:16

Грузовик «Садко Некст» уже в продаже

CarsWeek.ru03:42

Начались продажи нового российского грузовика

Wroom.ruвчера в 16:51

Будет автомат?! Все детали про наследника «Шишиги» - новый Садко Next (с видео)

АвтоВестивчера в 15:10

«ГАЗ» начал продажи грузового автомобиля «Садко Next»

Интерфаксвчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия

СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков

РБК 13:08
Футбол

ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»

Metaratings 12:03
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
Армия и оружие

Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
Lenta.ru вчера в 19:44
Политика

Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием

Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
Daily Storm 03:54
Гаджеты

Утверждены спецификации стандарта USB4

Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Происшествия

Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам

Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
Политика

Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12
Происшествия

Злоумышленник разбил окно в киностудии «ТриТэ» Никиты Михалкова

ТАСС 04:22
Происшествия

Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье

По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.
REGNUM 11:24
Политика

Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко

Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Политика

МИД РФ фиксирует факты вмешательства в выборы

Министерство иностранных дел России приступило к мониторингу попыток повлиять на политическую обстановку в России накануне выборов из-за рубежа.
REGNUM 09:47
Политика

Огонь против России: Бедрос Киркоров объяснил заявление МИД Болгарии

Народный артист России и Болгарии, певец Бедрос Киркоров осудил заявление МИД Болгарии, назвавшего "сомнительным историческим тезисом" освобождение Европы в результате победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:19
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Известия 06:07
Здоровье

Продолжительность жизни россиян выросла

Газета.Ru 01:14
Здоровье

В России за 23 года заболеваемость гриппом снизилась в 196 раз

Попова отметила, что вакцинация – это самый эффективный способ борьбы с гриппом. Каждый год от него страдает 5-10% населения планеты.
RuNews24.ru 01:06
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
Шоу-бизнес

Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции

Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
Суть событий 10:12
Происшествия

Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу

Стрелок палил по колесам автомобилей и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Политика

Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
Гаджеты

Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 оценен в $2800

Компания представила обновленную версию игрового ноутбука Predator Triton 500, который изначально был выпущен в начале этого года.
Megaobzor.com 09:57
Политика

Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию

Российская газета 12:39
Политика

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Футбол

Гогниев: «Алания» покажет страстный футбол в матче с ЦСКА

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России.
Чемпионат 13:09
Общество

The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни

Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Теннис

Соперником Медведева в полуфинале US Open станет Димитров

Вести ФМ 03:45
Экономика

Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год

На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное