Авто
OAnewsНачались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
Начались продажи грузовика автомобиля «Садко Next» от компании ГАЗ. Новое поколение модели получило кабину от среднетоннажной модели «ГАЗон Next». В качестве основы используется усовершенствованное шасси прошлой версии.
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Будет автомат?! Все детали про наследника «Шишиги» - новый Садко Next (с видео)
АвтоВестивчера в 15:10
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Пятый канал вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
Накануне фискальные органы сообщили, что отец известной певицы Ольги Бузовой уже несколько лет не платит налоги.
ГлобалМСК.ру 08:48
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Футбол
«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона
«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли.
Чемпионат 07:39
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Транспорт
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров
Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.
Известия 08:48
Авто
Новый Kia Mohave добрался до дилеров
Прием заказов на обновленный Kia Mohave в Корее начался в августе текущего года, а "живые" продажи стартуют 5 сентября.
Новые автомобили 06:22
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения
Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Экономика
ПИК планирует строить жилье на Дальнем Востоке
Девелоперская группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с министерством по развитию Дальнего Востока о строительстве жилья в отдельных городах региона общей площадью от 300 до 500 тысяч квадратных метров, сообщила газета "Ведомости".
РИА Новости 02:53
Автоспорт
Ферстаппен и Гасли начнут Гран-при Италии с последнего ряда
Все про Спорт ру 08:33
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Баскетбол
Сербия обыграла Италию в матче за первое место в группе на ЧМ
В группе А хозяева турнира сборная Китая проиграла Венесуэле и не попала во второй групповой этап ЧМ, набрав 3 очка.
Матч ТВ 09:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»
Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44