Авто

OAnewsOAnewsНачались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

Начались продажи грузовика автомобиля «Садко Next» от компании ГАЗ. Новое поколение модели получило кабину от среднетоннажной модели «ГАЗон Next». В качестве основы используется усовершенствованное шасси прошлой версии.
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Грузовик «Садко Некст» уже в продаже

CarsWeek.ru03:42

«ГАЗ» начал продажи грузового автомобиля «Садко Next»

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Начались продажи нового российского грузовика

Wroom.ruвчера в 16:51

Будет автомат?! Все детали про наследника «Шишиги» - новый Садко Next (с видео)

АвтоВестивчера в 15:10

Стартовали продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»

Тарантас Ньюс00:31
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Авто

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