Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНачальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
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 Taiwan News, около 8 утра центр управления по неизвестным причинам потерял связь с аппаратом и тот совершил экстренную посадку в горном районе.
РБК01:39

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Глава Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолёта

RT на русском03:57

Начальник Генштаба Тайваня и ещё 7 человек погибли в результате крушения военного вертолёта

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СМИ: восемь человек погибли при аварийной посадке вертолета на Тайване

ТАСС01:56

Начальник Генштаба погиб в результате аварийной посадки вертолета на Тайване

Коммерсантъ01:33

СМИ сообщили о гибели начальника генштаба ВС Тайваня при крушении вертолета

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Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

РИА Новости01:36

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

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