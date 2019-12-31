Происшествия
РИА НовостиНачальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Футбол
«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе
Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае
Полузащитник московского "Спартака" Фернандо вернется в стан "красно-белых" после полугодичной аренды в китайском "Бейцзин Гуоань", информирует transfermarkt.ru.
Происшествия
Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани
Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Шоу-бизнес
Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом
В Instagram-аккаунте, созданном родными Анастасии Заворотнюк для поддержки артистки, появилось поздравление - от лица Анастасии и ее семьи.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Шоу-бизнес
У актера Евгения Пронина родился сын в Новый год
39-летний киноактер рассказал фанатам о рождении сына в Новый год.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Экономика
Вступил в силу закон о льготной ипотеке на селе
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о льготных условиях оформления ипотечного кредита для граждан, живущих на селе, сообщает ИА REGNUM.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Хоккей
Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Футбол
Моуринью предложил переименовать VAR в VR
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о работе системы VAR и предложил переименовать ее в VR.
Происшествия
В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами
В Уфе на Новый год неизвестные запустили фейерверк по многоэтажке. Видео инцидента опубликовал портал UFA1.ru.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский журналист Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".