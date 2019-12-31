Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолёта

Восемь человек, включая начальника Генштаба тайваньской армии генерала Шэнь Имина, стали жертвами аварийной посадки вертолёта UH-60 Black Hawk. Об этом сообщили в Минобороны островного государства.
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В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба

RT на русском06:10

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

РБК02:33

СМИ: восемь человек погибли при аварийной посадке вертолета на Тайване

ТАСС01:56

Начальник Генштаба погиб в результате аварийной посадки вертолета на Тайване

Коммерсантъ01:33

СМИ сообщили о гибели начальника генштаба ВС Тайваня при крушении вертолета

Известия01:49

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

РИА Новости01:36

Начальник Генштаба Тайваня и ещё 7 человек погибли в результате крушения военного вертолёта

Эхо Москвы01:30
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика

В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»

Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:58
Общество

Путин поздравил Григоровича с 93-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения.
Московский Комсомолец 05:01
Единоборства

Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»

FightTime.ru 02:53
Спорт

Клебо отреагировал на приглашение Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
RT на русском 06:07
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января

Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления.
РБК 07:34
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России

ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 05:44
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

РБК 07:57
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Вести.Ru 06:08
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.
РБК вчера в 02:05
Происшествия

В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки

Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
РИА Новости 06:46
Общество

Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин

Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в интернет-посылках из-за границы, с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм.
Российская газета вчера в 02:30
Политика

Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января

Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован ранее на портале правовой информации.
РИА Новости 06:20
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Происшествия

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
РИА Новости 05:45
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Транспорт

Названы самые популярные станции метро в первые сутки нового года

В первый день нового года самой востребованной станцией московского метро стала станция «Площадь Революции», сообщили в пресс-службе «Московского метрополитена».
Московская газета 07:05
Происшествия

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова 03:22
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Политика

«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
RT на русском 08:02
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Политика

Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона

Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 07:45
Гаджеты

Названа представительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Astera 07:06
Кино

1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука

«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют: картина будет интересна всем.
Вести Алтай 31.12.19 в 01:25
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Главное