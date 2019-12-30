Происшествия
Газета.RuНачальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное правительство.
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Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Гаджеты
Стала известна ориентировочная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Если опираться на недавние утечки, которые указывали на то, что RX 5600 XT будет примерно на 10% быстрее GTX 1660 Ti и примерно на 15-20% медленнее, чем RX 5700, цена в 280 долларов кажется более оправданной, так как ту же RX 5700 уже можно найти примерно за 330 долларов.
Транспорт
ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России
ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его на площади Святого Петра в Ватикане, передает РИА Новости.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Общество
Путин поздравил с днем рождения Григоровича
Политика
Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном, - гласит описание новой серии.
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
Единоборства
Уайт: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Экономика
В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Хоккей
Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)
Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Наука
Искусственный интеллект от Google смог эффективно определять рак груди
Как отмечают СМИ, искусственный интеллект от компании Google показал себя не хуже, чем опытные врачи-онкологи, выявив женщин с ранней стадией рака молочной железы, основываясь на скриншотах маммограмм, сообщает ЕНВ.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Происшествия
Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери
В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Здоровье
Названы продукты и привычки для здоровья почек
Почки занимаются фильтрацией и выведением воды и веществ из организма. Верно подобранный рацион питания поможет сохранить их здоровье.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.