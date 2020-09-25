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Путин посетил учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр

Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там президент наблюдает за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020». Они проходят на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях.В источнике
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Взгляд.ру

Штурмовики уничтожили «противника» авиаударами на полигоне Капустин Яр

Взгляд.рувчера в 08:12
Аргументы и Факты

Начальник Генштаба рассказал об учениях «Кавказ-2020»

Аргументы и Фактывчера в 11:37
REGNUM

Начальник Генштаба сообщил о новинках, показанных на учениях «Кавказ-2020»

REGNUMвчера в 11:43
Российская газета

Учения «Кавказ-2020» завершились массовой высадкой десанта

Российская газетавчера в 08:27
RT на русском

Путин посетил место проведения учений «Кавказ-2020»

RT на русскомвчера в 12:55
News.ru

Путин приехал на военные учения «Кавказ-2020»

News.ruвчера в 06:56
ТК Звезда

Глава Генштаба Герасимов заявил о максимальной открытости учений «Кавказ-2020»

ТК Звездавчера в 10:58
КП - Беларусь

Министр обороны Беларуси Хренин наблюдает в России за учениями «Кавказ-2020»

КП - Беларусьвчера в 11:57
ИА RSOnews

Руководство Минобороны Южной Осетии приглашено на финал учений «Кавказ-2020»

ИА RSOnews24 сентября в 06:36

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
ТАСС17:12
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ruвчера в 04:03
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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