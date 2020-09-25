Путин посетил учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр
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Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Там президент наблюдает за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020». Они проходят на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях.В источнике
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