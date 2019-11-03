Политика
ИзвестияНачальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
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Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
На юго-западе Москвы неизвестный застрелил двух человек — руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РИА Новости вчера в 20:20
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Экономика
Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 20:20
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 12:33
Единоборства
Дональд Трамп приехал на UFC 244
Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244 в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Свер Гарден».
Спорт-Экспресс вчера в 23:39
Общество
Британские миллиардеры готовы к побегу из страны
Юридические фирмы Лондона не успевают справлять с потоком звонков с просьбами о помощи по переезду в другую страну и выводу капитала за рубеж.
Новостной фронт вчера в 21:29
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 21:09
Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 21:53
Наука
Хирургия мозга, или Как управлять устройствами силой мысли
В будущем компьютер сможет интерпретировать снимаемый ими сигнал и передавать соответствующие команды прямо на управляемое устройство или, наоборот, транслировать «ощущения» с периферических электронных устройств непосредственно в мозг.
Популярная механика вчера в 02:17
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 19:04
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 18:49
Происшествия
В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м
Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 02:40
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru 01 ноября в 00:26
Происшествия
В Башкирии трое детей провалились под лед
Отец детей вытащил всех троих из воды, но, к сожалению, одному ребенку не удалось выжить.
ProUfu.ru вчера в 09:54
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости 01 ноября в 13:32
Киберспорт
Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу
CyberSport.ru вчера в 19:34
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Финансы
Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара на 2019-2021 годы
Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля на 2019-2021 годы, следует из презентации банка.
ТАСС 31 октября в 04:43
Транспорт
Первые поезда поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые поезда поедут по железной дороге в Крым уже в этом году.
Рифей-Пермь 01 ноября в 14:53
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 15:25
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 18:56
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32