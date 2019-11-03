Политика

ИзвестияИзвестияНачальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
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Глава офиса Зеленского после драки пригрозил начальнику СБУ в соцсетях

Известиявчера в 22:04

В Киеве подрались главы СБУ и администрации Зеленского, заявил журналист

РИА Новостивчера в 20:53

Глава администрации Зеленского подрался с председателем СБУ

RT на русскомвчера в 22:39

Журналист сообщил о драке начальника СБУ с главой офиса Зеленского

РБКвчера в 23:33

Соратник Зеленского лишился зуба в драке с начальником СБУ

URA.Ruвчера в 22:47

Начальник СБУ подрался с главой офиса Зеленского Богданом

РЕН ТВвчера в 19:38

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского в Киеве

Телеканал 360°вчера в 22:22
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В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

На юго-западе Москвы неизвестный застрелил двух человек — руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РИА Новости вчера в 20:20
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
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Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Экономика

Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 20:20
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 12:33
Единоборства

Дональд Трамп приехал на UFC 244

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244 в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Свер Гарден».
Спорт-Экспресс вчера в 23:39
Общество

Британские миллиардеры готовы к побегу из страны

Юридические фирмы Лондона не успевают справлять с потоком звонков с просьбами о помощи по переезду в другую страну и выводу капитала за рубеж.
Новостной фронт вчера в 21:29
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 21:09
Политика

Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 21:53
Наука

Хирургия мозга, или Как управлять устройствами силой мысли

В будущем компьютер сможет интерпретировать снимаемый ими сигнал и передавать соответствующие команды прямо на управляемое устройство или, наоборот, транслировать «ощущения» с периферических электронных устройств непосредственно в мозг.
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 19:04
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 18:49
Происшествия

В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 01 ноября в 02:40
Шоу-бизнес

Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru 01 ноября в 00:26
Происшествия

В Башкирии трое детей провалились под лед

Отец детей вытащил всех троих из воды, но, к сожалению, одному ребенку не удалось выжить.
ProUfu.ru вчера в 09:54
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Политика

Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Здоровье

Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

РИА Новости 01 ноября в 13:32
Киберспорт

Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу

CyberSport.ru вчера в 19:34
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Финансы

Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара на 2019-2021 годы

Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля на 2019-2021 годы, следует из презентации банка.
ТАСС 31 октября в 04:43
Транспорт

Первые поезда поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые поезда поедут по железной дороге в Крым уже в этом году.
Рифей-Пермь 01 ноября в 14:53
Политика

Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 15:25
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 18:56
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Иван Баканов
Украинский политик
Украинский государственный деятель, работник органов госбезопасности. Глава Службы безопасности Украины с 29 августа 2019. Член СНБО с 28 мая 2019.
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