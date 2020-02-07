с чего всё началось

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.

Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

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