Происшествия
RT на русскомГлаву ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.
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с чего всё началось
Как уточнили в пресс-службе регионального СК, следователи установили, что 22 апреля 2019 года подозреваемый дал поручение руководству ИК №1 во Владикавказе заключить контракт с коммерческой фирмой, в рамках которого компания должна была провести капитальный ремонт в общежитиях учреждения.Российская газета04:39
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Частный вертолет разбился под Казанью
Происшествия
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Происшествия
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«Эпидемия рака на Украине»: онколог озвучил шокирующие цифры (Обозреватель, Украина) (Обозреватель)
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Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
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Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
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На выставке Auto Expo в Нью-Дели компания Hyundai представила свой новый внедорожник Creta.
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Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой
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