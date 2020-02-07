Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлаву ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Как отмечается, задержание было произведено 6 февраля в рамках уголовного дела о растрате.
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 в пресс-службе регионального СК, следователи установили, что 22 апреля 2019 года подозреваемый дал поручение руководству ИК №1 во Владикавказе заключить контракт с коммерческой фирмой, в рамках которого компания должна была провести капитальный ремонт в общежитиях учреждения.
Российская газета04:39

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Начальнику североосетинского УФСИН вменили хищение 3 млн рублей

Интерфакс06:15

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Главе УФСИН Северной Осетии вменяют ущерб в 3 млн рублей

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ТАСС05:29

Задержан начальник управления ФСИН по Северной Осетии

Известия04:29

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

РБК04:53
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Происшествия

Частный вертолет разбился под Казанью

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Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко играют в хоккей в спорткомплексе "Галактика" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
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