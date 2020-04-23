Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНачальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Отмечается, что с учётом данного факта Фисун был освобождён от должности. Как уточняется, он написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Ранее в Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Начальника Военно-медицинской академии уволили после заражения курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Интерфакс06:39

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Глава Военно-медицинской академии уволился из-за коронавируса у курсантов

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Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

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Начальник ВМА отстранен от должности. Комиссия занимается расследованием

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Начальника Военно-медицинской академии уволили после заражения курсантов коронавирусом

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Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

РИА Новости06:50

Начальник Военно-медицинской академии ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

Петербургский дневник07:03

Начальника Военмеда отстранили от должности после вспышки коронавируса

Neva.Today04:35
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
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Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии

Александр Лукашенко пожаловался на три удара по экономики Белоруссии.
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Умерла автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

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Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
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Здоровье

В Башкирии создадут мобильные группы по проверке условий работы врачей

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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
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Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
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RT на русском 04:04
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В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски

Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
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Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
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Общество

Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

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В Курске из-за коронавируса на карантин закрыли БСМП

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В Брянске начали массово проверять пропуска у автомобилистов

Сегодня, в четверг 23 апреля, в городе Брянске было зафиксировано большое количество патрулей ГИБДД.
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Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
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Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
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Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

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В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
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Общество

В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска

Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
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Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
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РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
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Фисун Александр Яковлевич
Российский учёный
Российский специалист в области организации военной медицины, учёный. Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова с 2018 года. Президент «Военно-медицинского общества» с мая 2018 года. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Генерал-майор медицинской службы.
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