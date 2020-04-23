Коронавирус

Свободная ПрессаСвободная ПрессаНачальник Военно-медицинской академии уволен после заражения курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Российский специалист в области организации военной медицины, учёный. Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова с 2018 года. Президент «Военно-медицинского общества» с мая 2018 года. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Генерал-майор медицинской службы.
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