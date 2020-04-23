Коронавирус
Свободная ПрессаНачальник Военно-медицинской академии уволен после заражения курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Начальник Военно-медицинской академии ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом
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