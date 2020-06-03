Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМомент разлива топлива в Норильске попал на видео

Следственный комитет опубликовал видео момента разлива дизельного топлива в Норильске, а также с работой следователей на месте происшествия. На кадрах видно, что горючая жидкость вылилась на проезжую часть около ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании.
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