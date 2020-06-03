Происшествия
РИА НовостиМомент разлива топлива в Норильске попал на видео
Следственный комитет опубликовал видео момента разлива дизельного топлива в Норильске, а также с работой следователей на месте происшествия. На кадрах видно, что горючая жидкость вылилась на проезжую часть около ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании.
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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
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Радио Комсомольская правда 09:59
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
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Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Происшествия
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Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия
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Система здравоохранения России нуждается в структурной, идеологической и финансовой реформе, подчеркнул эксперт.
Medvestnik.ru 10:36
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Цены на фрукты и ягоды на Украине побили исторический рекорд
Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины достигли исторически высокого уровня, сообщили в среду в плодовоовощной ассоциации страны.
Взгляд.ру 10:51
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Польше померещилась «угроза» в новой ядерной доктрине России
Будзиш считает, что российская политика ядерного сдерживания тесно связана с политикой безопасности Польши, так как в документе говорится в том числе о системах Aegis Ashore, установленных в Польше и Румынии, которые, как полагает Москва, направлены на Россию.
Взгляд.ру 13:39
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На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка
На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
Общество
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В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости вчера в 16:46
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
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Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
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Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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Бывшая модель Playboy стала владельцем румынского клуба
Бывшая модель Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, стала новым владельцем румынского «Германштадта».
Спорт-Экспресс 15:55
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Космический зонд Solar Orbiter внезапно вошёл в хвост кометы
Вести.Ru вчера в 05:54
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Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
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Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
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Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
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Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний
Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
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Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 01 июня в 07:42