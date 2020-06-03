с чего всё началось

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

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Авто Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata. 31

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Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,6K

Армия и оружие Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским в поддержании порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press. 1