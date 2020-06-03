Происшествия
Газета.RuНачальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.
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В Норильске из-за разлива нефтепродуктов задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», сообщила Генпрокуратура.Ведомости10:13
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Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Общество
Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия 13:42
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Черногория объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране
Власти Черногории объявили, что в стране завершена эпидемия коронавируса. Об этом, в частности, говорится в сообщении правительства.
Евразия Daily вчера в 20:00
Финансы
Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара
Как предупреждает Энгландер, в таком случае США столкнутся с резким падением курса доллара, а когда именно это произойдет — зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Авто
Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe
Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata.
MotorPage.Ru 09:02
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Политика
Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко
Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Гаджеты
Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного
Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе.
Dgl.ru 21:27
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Наука
Ученые выяснили время постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме
Мост, соединявший Храмовую гору Иерусалима с верхней частью города, был построен в эпоху правления Ирода Великого, примерно в 20 году до н.э. К такому выводу пришли израильские ученые, результаты работы которых были опубликованы в журнале PLoS One в среду, 3 июня.
Известия 16:02
Кино
Тест для любителей «Мстителей»: Отгадаете фильмы Marvel по одному кадру?
Если вы являетесь фанатом «Мстителей», мы подготовили для вас интересный тест.
SM News 16:22
Происшествия
Водитель мопеда пострадал при столкновении с внедорожником в Холмске
19-летний мопедист не предоставил преимущество движения внедорожнику. В результате молодой человек получил травмы.
АСТВ 18:40
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Армия и оружие
Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона
Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским в поддержании порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
REGNUM 20:42
Технологии
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ 19:19
Происшествия
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
РИА Новости 20:48
Космос
В США запустили ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников
Майами, США, 4 июня 2020, 04:57 — REGNUM С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.
REGNUM 21:57
Общество
Власти ужесточили правила въезда на Сахалин — тест на COVID-19 теперь обязателен для всех
Для въезда в Сахалинскую область отрицательный тест на коронавирус становится обязательным для всех.
РИА Сахалин-Курилы 21:56
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Экономика
Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей
Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.
РИА Новости 14:11
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08