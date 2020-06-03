Происшествия

Газета.RuГазета.RuНачальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.
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с чего всё началось
Генпрокуратура уже сообщила
 о возбуждении трех уголовных дел — из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.
РБК17:01

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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Известия18:51

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать

РБК17:01

Задержанный по делу об утечке нефтепродуктов в Норильске отказался от дачи показаний

ТАСС11:57

Возбуждено еще два уголовных дела о разливе топлива в Норильске

Коммерсантъ10:33

Дело о разливе топлива в Норильске передано в центральный аппарат СК

RT на русском11:06

Задержанный начальник цеха норильской ТЭЦ не стал давать показания

Интерфакс11:53

Задержанный по делу о ЧП в Норильске отказался от дачи показаний

РИА Новости11:31
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Политика

Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина

16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
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Происшествия

В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой

Военная техника заблокировала протестующих возле Белого дома в Вашингтоне.
РБК 20:13
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Экономика

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Происшествия

Кроссовер Mazda Levantе врезался в фонарный столб в центре Читы

Водитель Mazda Levantе в ночь на 4 июня врезался в фонарный столб на улице Ленина в Чите. При столкновении он также снёс забор.
Zabnews.ru 21:13
Политика

Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.
РИА Новости 18:54
Автоспорт

Идея квалификационной гонки в Формуле 1 не получила поддержки

Руководство Формулы 1 подтвердило отказ от эксперимента с квалификационной гонкой на вторых этапах в Австрии и Великобритании.
Autosport.com.ru вчера в 14:09
Происшествия

Самоизоляция Александра Хорошавина отодвинула суд по выборам в гордуму

Экс-губернатор Александр Хорошавин и бывший первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин обвиняются в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы областного центра на выборах в 2014 году.
Сахалин.Инфо 20:55
Биатлон

Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе

Самого Драчева организация обвинила в управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел в СБР.
ProstoProSport вчера в 07:37
1
Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
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Общество

Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам

РИА Новости 18:38
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Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России

Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
РИА Новости 04:29
5
Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк

Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам.
Комсомольская правда вчера в 18:15
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Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
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Энергетика

«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Кино

Люпин из «Гарри Поттера» сыграет в продолжении «Аватара»

Народные новости 08:46
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
2,9K
Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
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Авто

Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Китайский автогигант Haval опубликовал официальные фотографии, по которым можно рассмотреть предстоящую новинку.
Faktom вчера в 15:40
10
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
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Происшествия

В Лондоне протестующие пошли на штурм резиденции премьера

СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
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Происшествия

Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор

В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Общество

В России вводят трехзначные коды регионов автомобильных номеров

РИА Новости Крым вчера в 07:37
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Наука

В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
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