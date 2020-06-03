Происшествия

Газета.RuГазета.RuНачальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.
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с чего всё началось
Генпрокуратура уже сообщила
 о возбуждении трех уголовных дел — из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.
РБК17:01

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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

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Задержанный по делу об утечке нефтепродуктов в Норильске отказался от дачи показаний

ТАСС11:57

Задержанный начальник цеха норильской ТЭЦ не стал давать показания

Интерфакс11:53

Начальник цеха ТЭЦ в Норильске задержан по делу об утечке нефтепродуктов

Московский Комсомолец10:16

Дело о разливе топлива в Норильске передано в центральный аппарат СК

RT на русском11:06

Задержанный по делу о ЧП в Норильске отказался от дачи показаний

РИА Новости11:31

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать

РБК17:01
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РИА Новости вчера в 11:20
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Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
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Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

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МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
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Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
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Тихонов: «Романцев был диктатором»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем тренере «красно-белых» Олеге Романцеве.
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Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
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